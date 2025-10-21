С начала года пресечено 50 фактов нарушений ветеринарных требований при импорте

С января по сентябрь 2025 года на пограничных ветеринарных контрольных пунктах службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов выявлено 50 случаев нарушения законодательства при ввозе импортных грузов и животных. Об этом сообщила пресс-служба Минводсельхоза.

По всем выявленным фактам приняты соответствующие меры и составлены акты о возврате грузов в страны отправления.

В целом за указанный период возвращено 130 партий товаров и животных, в том числе:

• в Казахстан — 39 актов возврата;

• в Узбекистан — 6 актов возврата;

• в Россию — 85 актов возврата.

Объем возвращенной продукции составил:

• животные — 209 голов;

• куриные яйца — 306 тысяч 400 штук;

• молочная продукция — 77,2 тонны;

• мясная продукция — 145,2 тонны;

• корма — 129,4 тонны;

• кумыс — 17 тысяч 786 литров.

Принятые меры направлены на предотвращение ввоза на территорию Кыргызстана продукции, не соответствующей ветеринарным и эпизоотическим требованиям, а также на обеспечение биобезопасности населения и защиту здоровья животных.

Служба ветеринарии продолжает усиливать контроль на пограничных пунктах и системно работать над недопущением нарушений законодательства в сфере ветеринарного надзора.