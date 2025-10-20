09:31
Экономика

Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября

Фото из интернета. Российский рубль, который дорожал всю прошлую неделю, начал резко дешеветь

Официальные курсы евро и казахского тенге выросли, российского рубля и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,2903 сома (рост на 0,33 процента). Четвертый день роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,46 сома, продажа — 102,44 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0927 сома (падение на 1,66 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,064 сома, продажа — 1,091 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1632 сома (рост на 0,37 процента). Новый максимум октября.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1688 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,272 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
