14:24
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 18 октября. Как изменились цены за неделю

За неделю в Бишкеке подорожали гречка, картофель и молоко, подешевели хлеб, рис, лук, яблоки, груши и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 11 октября. Как изменились цены за неделю
В итоге за неделю минимальный набор продуктов подешевел на 33 сома — до 5 тысяч 791 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года цена продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 521 сом. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 194 сома, а с начала года подешевела на 276 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347465/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 11 октября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 4 октября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 27 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 13 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 6 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 30 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 23 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 16 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 9 августа. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Он&nbsp;возвращается! В&nbsp;Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 18 октября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 18 октября. Как изменили...
13:42
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
13:39
Стали больше выпивать? Импорт вина из Испании в Кыргызстан увеличился
13:15
Двойной удар: миллионы людей страдают от крайней бедности и климатических угроз
13:01
Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций