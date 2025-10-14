09:16
Снижение цен на некоторые виды продуктов отмечается в Кыргызстане

Снижение цен на некоторые виды продуктов отмечается в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил завотделом реализации решений по продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Абдулазиз Ажымаметов.

По его словам, по ряду социально значимых видов продукции наблюдается снижение цен. Он также признал, что зафиксирован рост цен на мясо в этом году.

При этом снизились цены на сахар, рис и другие продукты. В январе сахар продавался по цене 82 сома за килограмм, а сейчас его стоимость составляет 72–75 сомов.

Рост внутреннего производства влечет за собой сокращение издержек как для производителей, так и для переработчиков, пояснил представитель Минсельхоза. Он напомнил, что в соответствии с указом президента, к 2040 году перерабатываться должно не менее 50 процентов всей сельхозпродукции, производимой в КР.
