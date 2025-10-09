Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан

Челябинская область России планирует увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан. Перспективы развития сотрудничества, которое было бы выгодно обеим сторонам, обсуждались на встрече замминистра сельского хозяйства региона Инны Подшиваловой с Генеральным консулом КР в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым.

Отмечается, что в прошлом году товарооборот между регионом и республикой вырос на треть. Из Кыргызстана на Южный Урал везут фрукты, бахчевые, орехи, джемы, мармелад и другие продукты. Челябинская область отправляет пшеницу и макароны, подсолнечное масло, майонезы и соусы, семечки и снеки. Поставки растут.

Максат Тентимишов также провел встречи с представителями агробизнеса, которые уже сотрудничают с КР. Начать поставки продовольствия в нашу страну готовы еще несколько компаний.

«Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по объему агроэкспорта, который вырос в 2,5 раза с 2018-го. Сегодня регион поставляет 146 видов сельхозпродукции в 30 государств мира», — отметила Инна Подшивалова.

В Кыргызстане действуют специальные экономические зоны, создан парк услуг и технологий для ИТ-предпринимателей с особым налоговым режимом. Работает совместный с Россией инвестфонд, который выдает кредиты с низкими процентными ставками. Максат Тентимишов предложил предприятиям Челябинской области использовать эти возможности для расширения сотрудничества.