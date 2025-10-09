13:21
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Экономика

Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан

Челябинская область России планирует увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан. Перспективы развития сотрудничества, которое было бы выгодно обеим сторонам, обсуждались на встрече замминистра сельского хозяйства региона Инны Подшиваловой с Генеральным консулом КР в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым.

Отмечается, что в прошлом году товарооборот между регионом и республикой вырос на треть. Из Кыргызстана на Южный Урал везут фрукты, бахчевые, орехи, джемы, мармелад и другие продукты. Челябинская область отправляет пшеницу и макароны, подсолнечное масло, майонезы и соусы, семечки и снеки. Поставки растут.

Максат Тентимишов также провел встречи с представителями агробизнеса, которые уже сотрудничают с КР. Начать поставки продовольствия в нашу страну готовы еще несколько компаний.

«Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по объему агроэкспорта, который вырос в 2,5 раза с 2018-го. Сегодня регион поставляет 146 видов сельхозпродукции в 30 государств мира», — отметила Инна Подшивалова.

В Кыргызстане действуют специальные экономические зоны, создан парк услуг и технологий для ИТ-предпринимателей с особым налоговым режимом. Работает совместный с Россией инвестфонд, который выдает кредиты с низкими процентными ставками. Максат Тентимишов предложил предприятиям Челябинской области использовать эти возможности для расширения сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346577/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
В Челябинской области будут судить кыргызстанца, обвиняемого в сбыте наркотиков
На мигрантов в Челябинске особенно действуют слова «тюрьма» и «депортация»
В Челябинске за сбыт наркотиков осудили группу кыргызстанцев и узбекистанцев
В аэропорту Челябинска силовики встретили рейс из Бишкека и вручили повестки
В российском городе Коркино ночью начались беспорядки: из-за убийства таксистки
В Челябинске кыргызстанцу, оскорбившему сотрудницу полиции, вынесли приговор
В России задержали подозреваемых в изготовлении поддельных паспортов Кыргызстана
В Челябинской области России в ДТП погибла кыргызстанка
В Челябинске задержаны кыргызстанцы, торгующие наркотиками
Производитель электроники из Челябинска выиграл тендер на ремонт аэропорта «Ош»
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
13:15
Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продукт...
12:47
Выборы-2025. Более 87 миллионов сомов потратят на бумагу для печати бюллетеней
12:23
Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече — Дмитрий Песков
12:11
Shutdown в США: Сенат в шестой раз не смог одобрить финансирование правительства
12:09
Задержан мужчина, избивший девушку. Она отказалась писать заявление