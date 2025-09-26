09:42
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов

Производство пищевых продуктов в Кыргызстане растет и составило более 46 миллиардов сомов по итогам восьми месяцев этого года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024-го этот показатель вырос на 23 процента (46,2 миллиарда против 37,3 миллиарда сомов).  

В последний месяц лета объем производства достиг 6,27 миллиарда сомов, превысив показатель прошлого августа на 23,9 процента.

При этом индекс физического объема производства пищевых продуктов в августе составил 107,8 процента, по итогам восьми месяцев — 121,2 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344923/
просмотров: 187
Версия для печати
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10» В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных...
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
09:21
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
09:14
Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов