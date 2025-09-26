Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов

Производство пищевых продуктов в Кыргызстане растет и составило более 46 миллиардов сомов по итогам восьми месяцев этого года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2024-го этот показатель вырос на 23 процента (46,2 миллиарда против 37,3 миллиарда сомов).

В последний месяц лета объем производства достиг 6,27 миллиарда сомов, превысив показатель прошлого августа на 23,9 процента.

При этом индекс физического объема производства пищевых продуктов в августе составил 107,8 процента, по итогам восьми месяцев — 121,2 процента.