14:11
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю

За неделю в Бишкеке подорожали гречка, огурцы, перец, морковь, капуста и яйца, подешевели — рис, картофель, помидоры, лук, яблоки и груши.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 13 сентября. Как изменились цены за неделю
В итоге за неделю минимальный набор продуктов подешевел на 204 сома — до 5 тысяч 987 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 717 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 360 сомов, а с начала года — подешевела на 80.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344077/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 13 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 6 сентября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 30 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 23 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 16 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 9 августа. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 2 августа. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 26 июля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 19 июля. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 12 июля. Помидоры подешевели больше всего
Популярные новости
Продукты продолжают дорожать. На&nbsp;что в&nbsp;Кыргызстане заметнее всего выросли цены Продукты продолжают дорожать. На что в Кыргызстане заметнее всего выросли цены
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
Строительство железной дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан ускорят Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменил...
13:41
Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
13:25
Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация
13:22
Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники
13:01
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября