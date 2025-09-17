Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту своей продукции

Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, экспорт — это не простой вид предпринимательской деятельности, поскольку связан с исполнением требований третьих стран.

«Экспортером быть не так легко, нужно понимать природу своего продукта, требования к нему и существует ли рынок в тех государствах, куда планируется выйти. Чтобы найти потенциальных партнеров, покупателей, необходимо продвигать продукцию. В мире есть разные каналы продвижения в части B2B, когда одна компания заключает контракт с другой», — сказал Урмат Такиров.

Он отметил, что одной из задач центра «Кыргыз Экспорт» являются создание условий и предоставление сервисов отечественным производителям и экспортерам, чтобы они успешно реализовывали продукцию, заключали экспортные контракты.

По словам Урмата Такирова, с 2024 года около 300 отечественных компаний приняли участие в более 30 выставках.

«Каждый год планируем реализовывать выставочные проекты для наших предпринимателей, производителей, чтобы они могли заключать контракты. Но они должны понимать — есть разная степень готовности к экспорту. Не все компании готовы к этому. Некоторые даже не знают, что для экспорта надо находиться в национальном реестре. Нужно понимать, что любая коммерческая деятельность — это ответственность, в том числе по контрактам и исполнению требований, которые ставит перед тобой регулятор», — добавил он.

Директор центра подчеркнул, что ежегодное увеличение объемов экспорта принесет больше средств в страну.

«За счет сельского хозяйства сложно будет обеспечить рост, там есть главное ограничение — количество плодородной земли, пастбищ и так далее. База может расширяться только вглубь, например, это глубокая переработка сельхозпродукции либо промышленное производство. Для нас традиционными экспортными товарами являются продукты питания, сельскохозяйственная и швейная продукция, но расти экспорт может только за счет промышленного производства», — заметил он.