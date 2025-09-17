11:55
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Экономика

Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту своей продукции

Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, экспорт — это не простой вид предпринимательской деятельности, поскольку связан с исполнением требований третьих стран.

«Экспортером быть не так легко, нужно понимать природу своего продукта, требования к нему и существует ли рынок в тех государствах, куда планируется выйти. Чтобы найти потенциальных партнеров, покупателей, необходимо продвигать продукцию. В мире есть разные каналы продвижения в части B2B, когда одна компания заключает контракт с другой», — сказал Урмат Такиров.

Читайте по теме
Экспортный потенциал представил Кыргызстан на ярмарке услуг CIFTIS-2025 (Китай)

Он отметил, что одной из задач центра «Кыргыз Экспорт» являются создание условий и предоставление сервисов отечественным производителям и экспортерам, чтобы они успешно реализовывали продукцию, заключали экспортные контракты.

По словам Урмата Такирова, с 2024 года около 300 отечественных компаний приняли участие в более 30 выставках.

«Каждый год планируем реализовывать выставочные проекты для наших предпринимателей, производителей, чтобы они могли заключать контракты. Но они должны понимать — есть разная степень готовности к экспорту. Не все компании готовы к этому. Некоторые даже не знают, что для экспорта надо находиться в национальном реестре. Нужно понимать, что любая коммерческая деятельность — это ответственность, в том числе по контрактам и исполнению требований, которые ставит перед тобой регулятор», — добавил он.

Директор центра подчеркнул, что ежегодное увеличение объемов экспорта принесет больше средств в страну.

«За счет сельского хозяйства сложно будет обеспечить рост, там есть главное ограничение — количество плодородной земли, пастбищ и так далее. База может расширяться только вглубь, например, это глубокая переработка сельхозпродукции либо промышленное производство. Для нас традиционными экспортными товарами являются продукты питания, сельскохозяйственная и швейная продукция, но расти экспорт может только за счет промышленного производства», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343826/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Экспортный потенциал представил Кыргызстан на ярмарке услуг CIFTIS-2025 (Китай)
Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале
Таласская фасоль сорта «Нирвана» экспортируется более чем в 30 стран
Снизился экспорт скота из Кыргызстана
Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
В 2025 году в США экспортировано 75 тонн сухофруктов
Кыргызстан увеличил экспорт риса в США
Кыргызстан экспортирует табачную продукцию во Вьетнам и Грецию
Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан почти в пять раз
Популярные новости
Кумтор: как распределялись доходы от&nbsp;золота при шести президентах Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;сентября Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября
Средняя зарплата в&nbsp;Кыргызстане вырастет до&nbsp;62&nbsp;тысяч сомов, прогнозирует Минфин Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Рубль начал дорожать, тенге и&nbsp;юань подешевели. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;сентября Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
17 сентября, среда
11:48
Как решить проблемы в школах? Депутат предложил аренду зданий и онлайн-обучение Как решить проблемы в школах? Депутат предложил аренду...
11:36
Казахстанского олигарха задержали в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона
11:30
Не все компании в Кыргызстане готовы к экспорту своей продукции
11:23
Госрегистр призвал граждан пользоваться онлайн-услугами, чтобы избежать очередей
11:09
Система требует улучшений. «Кыргызфармация» о проблемах закупок лекарств