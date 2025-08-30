10:18
Контроль за ввозом подкарантинной продукции усилили в Баткенской области

Контроль за ввозом подкарантинной продукции усилили в Баткенской области. Об этом сообщила Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, также проведен мониторинг фитосанитарного состояния плодоовощной продукции.

Региональное управление обследовало рынки, теплицы и хозяйства по выращиванию саженцев. С жителями проведены разъяснительные беседы о недопустимости ввоза семян и посадочного материала без разрешительных документов и о том, что контрабандная продукция наносит ущерб экологии и сельскому хозяйству, а также способствует распространению карантинных вредителей.

Проверены автомобильные пункты пропуска Кадамжай, Кызыл-Кия, Достук, а также посты «Чечме» (Сох) и «Ак-Кыя» (Шахимардан), расположенные вблизи анклавов Баткенской области.
