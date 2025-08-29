09:57
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Экономика

Доллар и евро немного подорожали, рубль — подешевел. Курс валют на 29 августа

Официальные курсы доллара и евро выросли, российского рубля и казахского тенге, наоборот, снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,3563 сома (рост на 0,007 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,07 сома, продажа — 87,53 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,7089 сома (рост на 0,01 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100, 97 сома, продажа — 101, 97 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0774 сома (снижение на 0,64 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (снижение на 0,07 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1283 сома, продажа — 0,17 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2464 сома (рост на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,50 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341387/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 августа
Рубль еще немного подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 28 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 августа
Доллар еще ослабел к сому, рубль начал дорожать. Курс валют на 27 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 25 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 августа
Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
09:46
Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по к...
09:45
Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле
09:41
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
09:41
Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
09:35
Государству возвращен служебный дом пансионата «Арстанбап» с участком