Официальные курсы доллара и евро выросли, российского рубля и казахского тенге, наоборот, снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,3563 сома (рост на 0,007 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,07 сома, продажа — 87,53 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,7089 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100, 97 сома, продажа — 101, 97 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0774 сома (снижение на 0,64 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,094 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1625 сома (снижение на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1283 сома, продажа — 0,17 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2464 сома (рост на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,50 сома.