Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР

Кыргызстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, глава ведомства Эркин Чечейбаев встретился с координатором по инвестициям в здравоохранение от Медицинского университета в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Ху Ге Яном и генеральным представителем Торгово-промышленной палаты КР в Китае Мээрим Кожокматовой.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в здравоохранении, включая реализацию инвестиционных проектов, среди которых:

предоставление организациям здравоохранения высокотехнологичного медицинского оборудования;

открытие специализированных симуляционных центров и оснащение медицинских вузов на грантовой основе;

предоставление кыргызским студентам возможности бесплатного обучения в Китае по программам бакалавриата и магистратуры;

создание кыргызско-китайского центра по традиционной медицине.

«Подобные центры уже успешно функционируют в Пакистане и Узбекистане, а в перспективе в Кыргызстане может быть создана целая сеть региональных центров «Шелкового пути по традиционной медицине». Китайская сторона выразила готовность передать учебные материалы и направить своих специалистов для подготовки местных врачей по традиционной медицине», — отметили в Минздраве.

Отдельным направлением стало обсуждение сотрудничества в фармацевтической отрасли. Китайская сторона подтвердила готовность инвестировать в строительство завода по производству лекарственных средств, включая препараты на основе выращиваемых в Кыргызстане лекарственных трав, а также в создание предприятия по сборке медоборудования. Кроме того, отмечено намерение поддержать создание кыргызского фармацевтического бренда, соответствующего международным стандартам.