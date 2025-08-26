11:11
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Экономика

Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР

Кыргызстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, глава ведомства Эркин Чечейбаев встретился с координатором по инвестициям в здравоохранение от Медицинского университета в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Ху Ге Яном и генеральным представителем Торгово-промышленной палаты КР в Китае Мээрим Кожокматовой.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в здравоохранении, включая реализацию инвестиционных проектов, среди которых:

  • предоставление организациям здравоохранения высокотехнологичного медицинского оборудования;
  • открытие специализированных симуляционных центров и оснащение медицинских вузов на грантовой основе;
  • предоставление кыргызским студентам возможности бесплатного обучения в Китае по программам бакалавриата и магистратуры;
  • создание кыргызско-китайского центра по традиционной медицине.

«Подобные центры уже успешно функционируют в Пакистане и Узбекистане, а в перспективе в Кыргызстане может быть создана целая сеть региональных центров «Шелкового пути по традиционной медицине». Китайская сторона выразила готовность передать учебные материалы и направить своих специалистов для подготовки местных врачей по традиционной медицине», — отметили в Минздраве.

Отдельным направлением стало обсуждение сотрудничества в фармацевтической отрасли. Китайская сторона подтвердила готовность инвестировать в строительство завода по производству лекарственных средств, включая препараты на основе выращиваемых в Кыргызстане лекарственных трав, а также в создание предприятия по сборке медоборудования. Кроме того, отмечено намерение поддержать создание кыргызского фармацевтического бренда, соответствующего международным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340959/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Китай стал мировым лидером в развитии цифровой инфраструктуры — NDA
В Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план сотрудничества
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами
Обучение для студентов и преподавателей — РФ и КР расширяют сотрудничество
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
Торговая война. Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза
В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом чикунгунья
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
11:11
В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного управления запасами В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного у...
11:10
В городе Ош построят дипломатический городок
11:05
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
10:41
Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР