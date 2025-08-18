16:06
Рост цен на продукты продолжается. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего

В январе — июле 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 4,7 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 6,7 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 4,2 процента, непродовольственные товары — на 2,5 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 2,7 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Больше всего с начала 2025 года подорожали свежие фрукты (на 30,8 процента), картофель (на 28,6 процента), свежая рыба (на 17,1 процента), свежие овощи (на 16,9 процента), растительные масла (на 10,8 процента), мясо (на 8,6 процента), в том числе баранина (на 15,2 процента), конина (на 8,4 процента), говядина (на 7,9 процента), мука (на 3,7 процента), сливочное масло (на 3,3 процента) и сахар (на 1,2 процента).

Кроме того, выросли цены на муку (на 3,7 процента), сливочное масло (на 3,3 процента) и сахар (на 1,2 процента).

С начала года подешевели куриные яйца (на 13,7 процента), разливное молоко (на 7,9 процента), животные жиры (на 3,8 процента) и рис (на 0,8 процента).

Июльская динамика цен

В июле по сравнению с июнем рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,6 процента. Что подорожало:

  • продукты и безалкогольные напитки — на 0,6 процента;

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента;

  • непродовольственные товары — на 0,2 процента;

  • тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,3 процента.

В июле больше всего подорожали свежие фрукты (на 8,4 процента), сахар-песок (на 4,2 процента), баранина (на 2,6 процента), свежие овощи (на 2 процента), рис (на 1,5 процента), кондитерские изделия и говядина (на 0,9 процента).

Повышение цен и тарифов в июле по сравнению с июнем отмечалось во всех регионах страны. Максимальный их рост зафиксировали в Таласской области (на 1,7 процента).

Региональная картина

В январе — июле этого года цены и тарифы выросли, в отличие от декабря 2024-го, во всех регионах республики.

Максимальный рост (6,2 процента) зафиксировали в Таласской области за счет повышения цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 9,2 процента).

Максимальный рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 9,7 процента) и тарифов на услуги, оказываемые населению (на 6,5 процента), отмечен в Оше, на непродовольственные товары (на 3,6 процента) — в Иссык-Кульской области.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю августа его стоимость снизилась на 65 сомов и составила 6 тысяч 336 сома.

За неделю в Бишкеке подорожали помидоры и молоко, подешевели — картофель, огурцы, перец, лук, морковь, капуста, яблоки.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 66 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 650 сомов, с начала года — на 269 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — июне этого года (по сравнению с первым полугодием 2024-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 19,6 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она составляет в Кыргызстане 42 тысячи 20 сомов.

Число официально зарегистрированных в КР безработных по итогам июля 2025 года составило 45,3 тысячи человек. Это на 21,4 процента меньше, чем в прошлом году.
