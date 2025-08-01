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Экономика

В 2024 году рост строительной отрасли в КР был самым высоким среди стран СНГ

В 2024 году рост строительной отрасли в Кыргызстане показал лучший результат среди стран СНГ. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию строительной отрасли страны.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, празднование началось с выставки, демонстрирующей достижения отрасли и новые объекты строительства в столице.

В своей поздравительной речи Адылбек Касымалиев отметил, что в 2024 году доля строительной отрасли в ВВП превысила 8 процентов, заняв 4-е место среди всех отраслей экономики.

«С 2021 года государство инвестировало в строительный сектор более 170 миллиардов сомов — это рекордная сумма! За последние 5 лет вы завершили строительство 967 важнейших социальных объектов. В 2024 году рост отрасли составил 31,1 процента, что является лучшим показателем среди стран СНГ. И уже в первом полугодии 2025 года темп роста строительства составил 142,5 процента», — сказал глава кабмина.

Далее он вручил отличившимся сотрудникам строительной сферы Почетные грамоты кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338223/
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