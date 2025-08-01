Докапитализация. ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание стоимостью 81,5 миллиона

ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание в Бишкеке стоимостью 81,5 миллиона сомов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Эта недвижимость ранее находилась в госсобственности. Теперь она передана для увеличения уставного капитала «Кыргыз почтасы» в счет повышения доли Министерства финансов.

Здание находится на улице Фучика, 90/1. Общая площадь строений составляет 1 тысячу 704,4 квадратных метра, 866,1 квадратных метра, 140,6 квадратных метра, 67,7 квадратных метра и 630 квадратных метров. Оценочная стоимость определена на уровне 81,57 миллиона сомов.

Минфину поручено обеспечить выпуск дополнительных 163 тысяч 140 акций номиналом 500 сомов каждая.

Помимо этого, ОАО «Кыргыз почтасы» получит бюджетный кредит в размере 252,18 миллиона сомов на приобретение земельного участка площадью 3 гектара по указанному адресу. Кредит выдается на 13 лет с льготным периодом три года. Ставка составит 1 процент годовых. За просрочку предусмотрены финансовые санкции в размере 6 процентов годовых. Погашение ежеквартальное.

Для контроля за целевым использованием средств и возвратом кредита Министерство цифрового развития и инновационных технологий привлечено к исполнению.