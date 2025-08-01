12:29
USD 87.45
EUR 100.13
RUB 1.08
Экономика

Докапитализация. ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание стоимостью 81,5 миллиона

ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание в Бишкеке стоимостью 81,5 миллиона сомов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Эта недвижимость ранее находилась в госсобственности. Теперь она передана для увеличения уставного капитала «Кыргыз почтасы» в счет повышения доли Министерства финансов.

Здание находится на улице Фучика, 90/1. Общая площадь строений составляет 1 тысячу 704,4 квадратных метра, 866,1 квадратных метра, 140,6 квадратных метра, 67,7 квадратных метра и 630 квадратных метров. Оценочная стоимость определена на уровне 81,57 миллиона сомов.

Минфину поручено обеспечить выпуск дополнительных 163 тысяч 140 акций номиналом 500 сомов каждая.

Помимо этого, ОАО «Кыргыз почтасы» получит бюджетный кредит в размере 252,18 миллиона сомов на приобретение земельного участка площадью 3 гектара по указанному адресу. Кредит выдается на 13 лет с льготным периодом три года. Ставка составит 1 процент годовых. За просрочку предусмотрены финансовые санкции в размере 6 процентов годовых. Погашение ежеквартальное.

Для контроля за целевым использованием средств и возвратом кредита Министерство цифрового развития и инновационных технологий привлечено к исполнению.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338208/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Более 700 тысяч писем по «Безопасному городу» не отправлены водителям
В Кыргызстане более 70 процентов пенсионеров получают пенсии через банки
В Бишкеке открыли логистический комплекс для электронной коммерции
Минцифры хочет реформировать «Кыргыз почтасы» и ввести безналичный расчет
ОАО «Кыргыз почтасы» выпустило марку в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Кыргызстандын ЕАЭБ өлкөлөрү менен соода жүгүртүгү 21 пайызга өстү
Посылка или бандероль? Перевозившее лошадь авто не принадлежит «Кыргыз почтасы»
Посылка или бандероль? В машине с логотипом «Кыргыз почтасы» перевозили лошадь
Видео для TikTok. Сотрудника «Кыргыз почтасы» оштрафовали за хулиганство
Мексикалык блогердин Кыргызстанда тартылган видеосун 3 миллион киши көрдү
Популярные новости
Правительство России установило полный запрет на&nbsp;экспорт бензина в&nbsp;августе Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на&nbsp;миллиард кубов, несмотря на&nbsp;засуху Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Доллар подорожал, рубль и&nbsp;тенге дешевеют к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Доллар подорожал, рубль и тенге дешевеют к сому. Курс валют на 31 июля
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Бизнес
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
KICB объявляет акцию &laquo;Легкие переводы&nbsp;&mdash; яркий отдых!&raquo; KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Семь сериалов на&nbsp;Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с&nbsp;&laquo;Комбо&raquo; Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
1 августа, пятница
12:28
В Оше муниципальные службы расчищают перенесенные рынки «Бексултан» и «Шоколад» В Оше муниципальные службы расчищают перенесенные рынки...
12:25
Первая леди Кыргызстана показала фото своего похода к озеру Кель-Суу
12:21
Докапитализация. ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание стоимостью 81,5 миллиона
12:07
В рамках дебюрократизации в Кыргызстане принято около 30 нормативных актов
12:00
Почему образ Путина больше «не работает»