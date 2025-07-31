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Экономика

Минфин намерен разместить 10 миллиардов сомов в коммерческих банках

Министерство финансов Кыргызстана намерено разместить 10 миллиардов сомов временно свободных средств бюджетов в коммерческих банках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, размещение средств предусмотрено на срок до 4,5 месяца (до 25 декабря 2025 года) 14 лотами.

Стартовая ставка для всех лотов составляет 3,5 процента годовых.

Суммы депозитов будут варьироваться от 50 миллионов до 2 миллиардов сомов:

  • лот № 1 — 50 миллионов сомов;
  • лот № 2 — 100 миллионов сомов;
  • лот № 3 — 200 миллионов сомов;
  • лот № 4 — 300 миллионов сомов;
  • лот № 5 — 400 миллионов сомов;
  • лот № 6 — 500 миллионов сомов;
  • лот № 7 — 600 миллионов сомов;
  • лот № 8 — 700 миллионов сомов;
  • лот № 9 — 800 миллионов сомов;
  • лот № 10 — 900 миллионов сомов;
  • лот № 11 — 950 миллионов сомов;
  • лот № 12 — 1 миллиард сомов;
  • лот № 13 — 1,5 миллиарда сомов;
  • лот № 14 — 2 миллиарда сомов.

Заявки от коммерческих банков принимаются до 4 августа в Центральном казначействе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338038/
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