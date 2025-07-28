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Экономика

Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля

Фото из интернета. После пятидневного роста евро подешевело

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,3 сома (снижение на 0,003 процента). Минимальное изменение за месяц.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,13 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5208 сома (снижение на 0,12 процента). Первое падение за пять дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,82 сома, продажа — 102,81 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0999 сома (резкий спад на 0,97 процента). Рубль по-прежнему сильно реагирует на политические новости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,113 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1602 сома (снижение на 0,68 процента). Новый годовой минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1427 сома, продажа — 0,1714 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1807 сома (снижение на 0,16 процента). Первый спад за неделю.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,82 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337649/
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