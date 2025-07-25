В Баткене устанавливают новые ЛЭП для села Жаны Достук

На территории Баткенской области активно ведутся работы по развитию новых населенных пунктов. Об этом сообщает Минэнерго.

С целью обеспечения населения стабильным и безопасным электроснабжением Баткенский филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» предприятие баткенских электрических сетей реализует важный инфраструктурный проект.

В рамках данного проекта на месте переданного таджикской стороне села Достук строится новое село — Жаны Достук. Для обеспечения этого нового населенного пункта необходимой энергетической инфраструктурой строится новая воздушная линия электропередачи напряжением 10 киловольт от подстанции 35/10 киловольт «Кара-Булак Овцекомплекс».

В рамках проекта установлено 114 опор и протянуто 4 километра воздушной линии 10 киловольт. Кроме того, устанавливаются 4 новые трансформаторные подстанции мощностью по 400 киловольт-ампер, 217 опор, запланировано 9,3 километра самонесущих изолированных проводов типа СИП-2 напряжением 0,4 киловольта. Эти провода отличаются высокой степенью безопасности и улучшенным качеством передачи электроэнергии.

Следует отметить, что в селе Жаны Достук в настоящее время строится 181 жилой дом. Для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения, несмотря на жаркую погоду, задействованы 4 единицы специальной техники и 17 квалифицированных специалистов. Работы ведутся без перерыва, и все усилия направлены на завершение объекта в установленные сроки.

Ожидается, что все работы будут полностью завершены к сентябрю этого года.