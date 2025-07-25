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Экономика

В КР предложили закон о контроле рентабельности на социально значимые товары

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект закона, который предлагает внести изменения в Закон «О ценообразовании». Основное нововведение — установление предельного уровня рентабельности на социально значимые товары, не превышающего 25 процентов от себестоимости.

Предлагается установить максимальный уровень рентабельности на социально значимые товары, такие как хлеб, мука, сахар, масло, мясо и другие продукты первой необходимости, не более 25 процентов от себестоимости.

Также появится возможность сдерживания необоснованного роста цен на базовые продукты, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности.

Механизм будет использоваться в случае резкого и необоснованного роста цен на социально значимые товары с возможностью введения временного регулирования до 90 дней в году.

Минэкономики подчеркивает, что данный подход является более гибким и менее жестким, чем прямое установление фиксированных цен, позволяя сохранить интересы бизнеса при обеспечении доступности товаров для населения.

Проект закона доступен для обсуждения на Едином портале нормативных правовых актов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337513/
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