Сом подорожал к доллару, рублю и тенге. Курс валют на 24 июля

Фото из интернета. Евро продолжает дорожать, подбираясь к отметку в 103 сома

Официальные курсы евро и китайского юаня выросли, доллара, российского рубля и казахского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,3713 сома (снижение на 0,09 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,13 сома, продажа — 87,59 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,5084 сома (рост на 0,19 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,99 сома, продажа — 102,97 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1141 сома (снижение на 0,37 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1622 сома (снижение на 1,4 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1417 сома, продажа — 0,1747 сома.

Китайский юань: