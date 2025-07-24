Поступления от размещения бытовых отходов составили более 440 миллионов сомов

Поступления от размещения твердых бытовых отходов составили более 440 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по итогам первого полугодия.

По ее данным, с января по июнь выдано 330 разрешений на размещение ТБО, еще 20 — на горные отходы.

Производители и импортеры перечислили 23 миллиона сомов в виде платежей за утилизацию мусора.

В рамках административно-территориальной реформы количество полигонов в Кыргызстане сократилось с 411 до 290. Из них 71 объект имеет официальное разрешение, 219 функционируют без разрешительных документов.