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Экономика

Кабмин уточнил порядок уплаты страховых взносов. Кого это касается?

Кабинет министров внес изменения в постановление № 729 от 3 декабря 2024 года, регламентирующее порядок исчисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному обеспечению. Новые нормы утверждены постановлением № 53 от 18 июля 2025 года.

Уточнен порядок расчета страховых взносов за 1996–2016 годы для членов дехканских (фермерских) хозяйств, не зарегистрированных в качестве юридических лиц.

Например, семья Азимовых, владеющая 19,5 гектарами земли, должна уплатить за первое полугодие 2016 года 3 тысячи 181,2 сома, а за 2014 год — 3 тысячи 209,6 сома. Расчет проводится по площади земли и видам угодий с учетом ставок на орошаемые земли, пастбища, многолетние насаждения и т. д.

Некоторые члены хозяйства освобождаются от уплаты:

  • несовершеннолетние (до 16 лет),
  • лица с инвалидностью II группы.

Для периода 1996–1997 годов расчет идет по старым нормам — с привязкой к минимальной зарплате и доле земельного участка на одного трудоспособного члена семьи.

Изменения коснулись и перечня категорий работников, обязанных уплачивать страховые взносы.

  • В сфере «Текстиль и швейное производство» нанятые сотрудники обязаны платить взносы, за исключением тех, кто работает у ИП на едином налоге.
  • Резиденты Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий.
  • Водители, курьеры и перевозчики, работающие через мобильные приложения (такси, доставка и др.).
  • Личные ассистенты, ухаживающие за детьми и людьми с ограниченными возможностями, — при добровольной уплате взносов.

Электронный страховой полис теперь можно получить в местных отделениях Соцфонда, личном кабинете налогоплательщика и через цифровые платформы банков и сотовых операторов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336661/
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