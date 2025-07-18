Сом вновь подорожал по отношению к евро, рублю и тенге. Курс валют на 18 июля

Фото из интернета. За последние сутки заметно ослаб казахстанский тенге

Официальные курсы евро, российского рубля и казахстанского тенге снизились. Доллар и китайский юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,74 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР: 101,4639 сома (снижение на 0,2 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,92 сома, продажа — 101,91 сома.

Российский рубль

Официальный курс НБ КР: 1,1185 сома (снижение на 0,14 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахстанский тенге

Официальный курс НБ КР: 0,1643 сома (снижение на 1,14 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1453 сома, продажа — 0,1772 сома.

Китайский юань