14:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 19 июля. Что подорожало за неделю

За неделю в Бишкеке подорожали гречка, огурцы, груши и рыба, подешевели — рис, картофель, помидоры, перец, морковь, яблоки, сахар и молоко.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 12 июля. Помидоры подешевели больше всего
В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов подорожала на 226 сомов и составила 6 тысяч 268 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 998 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 696 сомов, а с начала года — на 201 сом.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336631/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 12 июля. Помидоры подешевели больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 5 июля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 28 июня. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 21 июня. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 7 июня. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 31 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 24 мая. Что подорожало за последнюю неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 17 мая. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
К&nbsp;осени в&nbsp;Кыргызстане завершат строительство девяти &laquo;умных&raquo; теплиц К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Первый грузовой поезд отправился по&nbsp;маршруту Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан Первый грузовой поезд отправился по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Доллар, евро и&nbsp;российский рубль подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;июля Доллар, евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 16 июля
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
14:44
Какие документы потребуются таксистам для получения лицензии в Кыргызстане Какие документы потребуются таксистам для получения лиц...
14:22
Пляж усыпан саранчой, сообщают отдыхающие в Караколе
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 19 июля. Что подорожало за неделю
13:42
К 2034 году недоедание может быть ликвидировано — ООН
13:34
Женщину, которая пыталась броситься под машину в Бишкеке, нашли