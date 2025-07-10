В Минфине КР обсудили развитие водных проектов на 166 миллионов евро от ЕБРР

Центр реализации центральных проектов при поддержке Министерства финансов КР и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели круглый стол, посвященный вопросам улучшения систем питьевой и сточной воды. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В обсуждении приняли участие представители госучреждений, местных органов власти, ЕБРР, а также консультанты по тарифной политике.

На круглом столе представлены итоги и текущий статус 26 водохозяйственных проектов, финансируемых при участии ЕБРР. Из них 9 уже полностью завершены. Общий объем инвестиций составил 166 миллионов евро, из которых 53,4 миллиона выделены в виде грантов.

Среди ключевых проблем, сдерживающих реализацию проектов, участники отметили затяжной документооборот, нехватку квалифицированных специалистов и сложности с возвратом кредитных средств.

Кроме того, обсуждались вопросы устойчивости водохозяйственных предприятий, улучшения тарифной политики и ускорения реализации программ.