Введены правила цифровой маркировки в странах ЕАЭС для новых категорий товаров. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что рассмотрено более 30 вопросов евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах торговли, таможенного сотрудничества, технического регулирования, финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, цифровизации, конкуренции и антимонопольного регулирования.

В частности, Совет ЕЭК установил общие для стран Евразийского экономического союза правила цифровой маркировки в отношении ряда новых категорий товаров, включая икру осетровых и лососевых рыб, велосипедные рамы, отдельные виды смазочных масел, смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости, косметическую продукцию с антимикробным действием, дезинфицирующие средства.

Также принято решение об определении дополнительных категорий товаров, для отслеживания перевозок которых будут применяться навигационные пломбы. Это поможет пресечь распространение в ЕАЭС нелегальной никотиносодержащей продукции.

Совет ЕЭК внес изменения в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. Принятые поправки направлены на оптимизацию процедуры регистрации и экспертизы медизделий, установленной правом ЕАЭС.

Кроме того, перенесен срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» на 1 сентября 2028 года.