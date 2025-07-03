Евразийский банк развития впервые разместил облигации в ОАЭ

Евразийский банк развития впервые в своей истории разместил облигации на финансовом рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Telegram-канал ЕАБР.

Как отмечается, размещение облигаций номиналом 200 миллионов дирхамов ОАЭ (около $54 миллионов) прошло при участии First Abu Dhabi Bank (FAB) и Фонда развития Абу-Даби (ADFD).

Читайте по теме ЕАБР прогнозирует рост активов исламского банкинга в странах Центральной Азии

Данное событие укрепит финансовый мост между Центральной Азией и странами Персидского залива, отметили в банке.

«Это размещение является стратегической вехой, позволяющей банку осваивать новые юрисдикции и источники фондирования. Это, в свою очередь, способствует более эффективному финансированию инфраструктурных и промышленных проектов в странах-участницах, а также укрепляет финансовые связи между Центральной Азией и Ближним Востоком», — отметил заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование высокоэффективных инфраструктурных проектов в странах – участниках ЕАБР, что соответствует стратегии банка по содействию устойчивому развитию и экономической интеграции в Центральной Азии.