Количество субъектов предпринимательства в Кыргызстане ежегодно растет

Ежегодно увеличивается количество субъектов предпринимательства в стране. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24», сообщает пресс-служба ГНС.

«На сегодня в республике зарегистрировано 155 тысяч фирм. Ранее число индивидуальных предпринимателей составляло около 98 тысяч, сейчас оно выросло почти до 500 тысяч. Это серьезный показатель», — подчеркнул он.

Алмамбет Шыкмаматов отметил: эти данные опровергают утверждения о том, будто предприниматели массово покидают Кыргызстан.

Он также акцентировал внимание на важности соблюдения принципов справедливости налогообложения, доступности правил, понятности законодательства и гибкости налоговой политики.