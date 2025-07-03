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Экономика

Количество субъектов предпринимательства в Кыргызстане ежегодно растет

Ежегодно увеличивается количество субъектов предпринимательства в стране. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24», сообщает пресс-служба ГНС.

«На сегодня в республике зарегистрировано 155 тысяч фирм. Ранее число индивидуальных предпринимателей составляло около 98 тысяч, сейчас оно выросло почти до 500 тысяч. Это серьезный показатель», — подчеркнул он.

Алмамбет Шыкмаматов отметил: эти данные опровергают утверждения о том, будто предприниматели массово покидают Кыргызстан.

Он также акцентировал внимание на важности соблюдения принципов справедливости налогообложения, доступности правил, понятности законодательства и гибкости налоговой политики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335064/
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