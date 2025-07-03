Патентная система упрощает выполнение налоговых обязательств для бизнеса

Патентная система облегчает предпринимателям выполнение их налоговых обязательств. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24», сообщает пресс-служба ГНС.

«Патентная система существует и в развитых странах. Пусть она там называется иначе, но по сути и содержанию она аналогична нашей. Платежи производятся ежемесячно в зависимости от объема товарооборота.

Например, если ранее от рынка «Дордой» в год собиралось 480 миллионов сомов налогов, то сейчас налоговые поступления составляют 1 миллиард 600 миллионов сомов. То есть сборы увеличились почти в три раза», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Во время прямого эфира он также подчеркнул, что патентная система экономит время.