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Экономика

Президент подписал закон, который облегчит развитие фондового рынка

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты страны в сфере рынка ценных бумаг». Об этом сообщает пресс-служба Финнадзора.

Отмечается, что документ призван создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышения прозрачности деятельности акционерных обществ и внедрения лучших международных практик в области корпоративного управления.

В ведомстве уточнили цели и задачи закона:

  • развитие фондового рынка и его цифровой инфраструктуры;
  • укрепление небанковского финансового сектора и повышение его устойчивости;
  • улучшение корпоративного управления и усиление защиты прав инвесторов;
  • создание прозрачных и понятных условий для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций;
  • формирование правовой базы для деятельности национального депозитария ценных бумаг;
  • упрощение выхода компаний на фондовый рынок.

Изменения позволят предоставлять возможность выпуска зеленых, социальных и устойчивых облигаций, а также международных облигаций и глобальных депозитарных расписок; ввести упрощенную процедуру допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории КР; получать разрешение на выпуск ценных бумаг международными финансовыми организациями.

Документ также предусматривает запрет на приобретение ценных бумаг лицами, включенными в санкционные перечни; запрет на выпуск облигаций для покрытия долговых обязательств (кредитов и займов).  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334757/
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