Кабмин увеличил количество инвестиционных проектов на 2025 год до 134

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание по вопросу хода строительства предприятий, открытие которых запланировано в этом году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновник подчеркнул, что за каждым из 134 проектов закреплена персональная ответственность руководителей соответствующих государственных органов. Задача руководителей — оказать поддержку в решении возникающих вопросов.

Также Бакыт Торобаев поручил уделить особое внимание качеству предприятий, открытие которых запланировано в этом году.

«Проблемных вопросов не должно быть. При малейших признаках замедления работы будут приняты соответствующие меры. Любые вопросы, возникающие при запуске производств, необходимо решать оперативно, и при этом важно уделять особое внимание их качеству. Местные органы власти должны предоставлять инвесторам точную и полную информацию, чтобы далее предприятия могли полноценно функционировать. До 2030 года необходимо довести объем ВВП до $30 миллиардов. В ближайшее время в каждом районе будет проведен экономический анализ», — сказал он.

Отмечается, что первоначально в 2025-м планировалась реализация 128 проектов, однако на сегодня в список инвестиционных проектов уже включено 134 предприятия.

В кабмине напомнили, что в 2024 году в эксплуатацию введено 102 производственных предприятия. Этот проект был приурочен к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области.

Сообщается, что за январь — май этого года объем промышленного производства составил 257,9 миллиарда сомов, что на 13,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В рамках реализации проектов на сегодня введены в эксплуатацию шесть промышленных предприятий с общим объемом инвестиций $126,5 миллиона. В результате их запуска создано 930 новых рабочих мест.