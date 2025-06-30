Идею создания государственного крипторезерва поддержал Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана одобрил идею формирования государственного резерва криптоактивов. Об этом говорится в официальном ответе главы Нацбанка Тимура Сулейменова на депутатский запрос, сообщило РБК.

Как отмечается, НБ РК поддерживает предложение по созданию государственного резерва криптоактивов и ведет обсуждение концепции управления им. Рассматривается возможность его формирования на базе дочерней структуры Нацбанка, работающей с альтернативными инвестициями.

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В письме отмечается, что Нацбанк Казахстана поддерживает осмотрительный и институционально обоснованный подход к формированию государственного крипторезерва в соответствии с наилучшей международной практикой. По примеру других стран (США) такой резерв может быть создан из конфискованных криптоактивов и криптовалют, добытых майнером с государственным участием.

Конкретные механизмы запуска и работы резерва дополнительно проработаны с правоохранительными и другими государственными органами. В Нацбанке также заявили, что готовы обсуждать с депутатами вопрос разработки необходимых законодательных поправок.

В конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал срочно расширить криптовалютную инфраструктуру Казахстана. Он отметил, что стране нужно оставаться конкурентоспособной и адаптироваться к новому глобальному технологическому укладу, который включает широкое использование криптовалют.