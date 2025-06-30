Нацбанк Казахстана одобрил создание государственного резерва криптоактивов

Национальный банк Казахстана поддержал идею депутатов о создании государственного резерва криптоактивов. Об этом сказано в ответе председателя НБ РК Тимура Сулейменова на депутатский запрос.

Крипторезерв могут создать на базе дочерней организации Нацбанка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями. Источниками резерва могут быть конфискованные криптоактивы, а также криптовалюты, добытые майнером с госучастием.

Регулятор отметил, что главным фактором эффективного управления крипторезервом должна быть централизованная институционализация, чтобы обеспечить сохранность активов. Конкретные механизмы формирования резерва проработают с правоохранительными и заинтересованными госорганами.

В мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что в республике создадут пилотную зону CryptoCity. Там можно будет покупать товары и услуги при помощи криптовалют. Министр цифрового развития Жаслан Мадиев назвал наиболее подходящей локацией поселок Алатау (входит в Медеуский район Алматы). Когда эта зона начнет работать, пока не уточняется.