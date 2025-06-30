С «серыми» разрешительными документами будут бороться страны, входящие в ЕАЭС

С «серыми» разрешительными документами будут бороться страны, входящие в состав ЕАЭС. Этот вопрос обсуждался на полях Евразийского экономического форума в Минске в рамках сессии «Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от стратегии-2025 к декларации-2030».

По словам министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого, комплекс дискуссий в том числе касался вопросов цифровизации, электронной торговли, борьбы с «серыми» разрешительными документами и наращивания торгово-экономической экспансии внешних рынков.

Участники обсудили вопросы повышения роли стандартизации для целей технического регулирования в рамках ЕАЭС и развития механизма оценки научно-технического уровня требований безопасности к продукции с учетом правовых новшеств в договорно-правовой базе объединения.

Также затронута тема системных проблем в области защиты рынка ЕАЭС от небезопасной продукции.

Дополнительное отсеивание «серого» бизнеса по выдаче разрешительных документов в сфере техрегулирования будет обеспечивать соответствующий реестр протоколов испытаний. Порядок его формирования и ведения находится в разработке.

Отмечается, что в ЕАЭС появится реестр протоколов испытаний для ликвидации «серого» бизнеса по выдаче разрешительных документов.