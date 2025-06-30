10:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

С «серыми» разрешительными документами будут бороться страны, входящие в ЕАЭС

С «серыми» разрешительными документами будут бороться страны, входящие в состав ЕАЭС. Этот вопрос обсуждался на полях Евразийского экономического форума в Минске в рамках сессии «Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от стратегии-2025 к декларации-2030».

По словам министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого, комплекс дискуссий в том числе касался вопросов цифровизации, электронной торговли, борьбы с «серыми» разрешительными документами и наращивания торгово-экономической экспансии внешних рынков.

Участники обсудили вопросы повышения роли стандартизации для целей технического регулирования в рамках ЕАЭС и развития механизма оценки научно-технического уровня требований безопасности к продукции с учетом правовых новшеств в договорно-правовой базе объединения.

Также затронута тема системных проблем в области защиты рынка ЕАЭС от небезопасной продукции.

Дополнительное отсеивание «серого» бизнеса по выдаче разрешительных документов в сфере техрегулирования будет обеспечивать соответствующий реестр протоколов испытаний. Порядок его формирования и ведения находится в разработке.

Отмечается, что в ЕАЭС появится реестр протоколов испытаний для ликвидации «серого» бизнеса по выдаче разрешительных документов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334597/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Серый экспорт. В Казахстане озабочены незаконным вывозом ГСМ в Кыргызстан
Смелости хватит. Акылбек Жапаров намерен вскрыть все теневые схемы таможенников
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы В Кыргызстане намерены восстановить государственные конные заводы
Глобальный госдолг достиг $102 триллионов Глобальный госдолг достиг $102 триллионов
В&nbsp;Кыргызстане установили цены на&nbsp;уголь и&nbsp;мазут для теплоснабжающих предприятий В Кыргызстане установили цены на уголь и мазут для теплоснабжающих предприятий
В&nbsp;Кыргызстане завершена реконструкция дороги Маданият&nbsp;&mdash; Джалал-Абад В Кыргызстане завершена реконструкция дороги Маданият — Джалал-Абад
Бизнес
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
30 июня, понедельник
10:16
Гражданство по рождению в США. Верховный суд ограничил блокирование указа Гражданство по рождению в США. Верховный суд ограничил...
10:15
У депутатов ЖК с 1 июля отключат Систему электронного документооборота
10:10
Кыргызстан участвует в фестивале «Актау — культурная столица тюркского мира»
10:06
Итоги всенародного конкурса среди имамов
10:05
Камчыбек Ташиев проверил строительство дороги в Суусамыр на трассе Бишкек — Ош