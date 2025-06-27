Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 27 июня

Официальные курсы доллара, евро, казахского тенге и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,2908 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,3659 сома (рост на 1,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,53 сома, продажа — 102,51 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1114 сома (снижение на 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1684 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1376 сома, продажа — 0,18 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1769 сома (рост на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.