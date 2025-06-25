Кыргызстан намерен расширять горизонты экспорта сельхозпродукции

«Сельское хозяйство является приоритетной отраслью экономики Кыргызской Республики. Оно дает около 9 процентов ВВП, в нем занято 28 процентов населения страны, и оно играет важную роль в продовольственной безопасности страны», — заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на 4-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств на Иссык-Куле.

Он отметил, что наша республика готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в государства — члены ОТГ.

«Наша экспортная продукция включает в себя не только картофель, капусту, лук, морковь, но и бахчевые, фрукты и овощи, которые выращивают в достаточных объемах и имеют полный экспортный потенциал. Кроме того, КР полностью готова экспортировать мясомолочную продукцию не только в соседние страны, но и в Азербайджан, Турцию и Венгрию», — добавил Бакыт Торобаев.

Напомним, что 4-е заседание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области. В нем принимают участие делегации во главе с министрами сельского хозяйства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Венгрии.