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Экономика

Строительство Камбаратинской ГЭС-1. Представлен проект ТЭО

В Бишкеке 18-19 июня состоялся круглый стол, посвященный ходу реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает Министерство энергетики.

По его данным, в мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Кыргызстана, а также делегации из Казахстана и Узбекистана, представители Всемирного банка и международные эксперты.

«Кыргызская Республика совместно с партнерами из Казахстана и Узбекистана, а также с Всемирным банком и международными экспертами проделала огромную подготовительную работу для того, чтобы проект Камбаратинской ГЭС-1 полностью соответствовал высоким международным стандартам и требованиям», — сказал замминистра энергетики Нурлан Садыков.

В ходе круглого стола швейцарская инженерная компания AFRY презентовала проект технико-экономического обоснования (ТЭО).

«Представлены ключевые инженерные решения, результаты сейсмического анализа, гидрологические расчеты и проектные схемы — все в соответствии с передовыми международными инженерными практиками. Проект ТЭО является основой для дальнейшего планирования и принятия решений, обеспечивая надежность, безопасность и устойчивость будущего гидроэнергетического объекта», — говорится в сообщении.

Международная компания SMEC, которая проводит оценку воздействия на окружающую и социальную среду, представила соответствующие документы. Особое внимание уделено вопросам минимизации и смягчения потенциальных экологических и социальных последствий, связанных с реализацией проекта. Рассмотрены механизмы защиты уязвимых экосистем, меры по предотвращению рисков для биоразнообразия, а также подходы к решению вопросов, связанных с использованием пастбищ местных сообществ.

Как отмечается, Всемирный банк оказывает всестороннюю поддержку в подготовке этого масштабного проекта, включая обновление ТЭО, подготовку экологической и социальной оценки предполагаемых последствий реализации, а также разработку устойчивой структуры проекта.

Напомним, первое ТЭО по проекту готовили еще в 2014 году. Тогда стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 оценивалась в $2,7-3 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333610/
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