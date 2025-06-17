Цены на продукты продолжают расти. Что подорожало с начала 2025 года

В январе — мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 3,3 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 4,9 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3 процента, непродовольственные товары — 1,9 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 1 процент.

Что подорожало и подешевело с начала года

Больше всего с начала 2025 года подорожали картофель (на 41,9 процента), рыба свежая (на 17,3 процента), свежие овощи (на 12,3 процента), растительные масла и свежие фрукты (на 7,4 процента),свежее мясо (на 6,9 процента), в том числе баранина (на 11,1 процента), конина (на 7,3 процента), говядина (на 6,4 процента).

Кроме того, выросли цены на сливочное масло (на 2,6 процента), выпечные изделия (на 2 процента) и муку (на 1,5 процента).

С начала 2025 года снизилась стоимость куриных яиц (на 10,7 процента), сахара (на 3,9 процента), молока разливного (на 5 процентов) и риса (на 2,1 процента).

Максимальный рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 7,2 процента) отмечен в городе Ош, на непродовольственные товары (на 3,1 процента) в Иссык-Кульской области, тарифов на услуги, оказываемые населению (на 4,3 процента), — в Нарынской.

Майская динамика

В мае по сравнению с апрелем рост цен ускорился и составил 1,1 процента.

Непродовольственные товары подорожали на 2,2 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент. Алкоголь и табак прибавили в цене 0,7 процента.

Тарифы на услуги населению снизились на 0,2 процента.

В мае подешевели больше всего животные жиры (на 2,8 процента), куриные яйца и разливное молоко (на 2 процента), свежие овощи (на 1,1 процента), рис (на 0,6 процента) и гречневая крупа (на 0,5 процента).

Региональная картина

Цены и тарифы в январе — мае 2025 года выросли во всех регионах республики. Максимальный их рост (1,5 процента) зафиксирован в Таласской области и Бишкеке. Это произошло за счет подорожания продуктов и безалкогольных напитков (на 5,8 процента).

Максимальный рост стоимости алкогольных напитков и табачных изделий (на 6,9 процента) отмечен в Оше, непродовольственных товаров (на 0,8 процента) — в Иссык-Кульской области, тарифов на услуги, оказываемые населению (на 2,8 процента), — в Нарынской области.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю июня стоимость минимального набора продуктов повысилась на 248 сомов и составила 6 тысяч 614 сома.

За неделю в Бишкеке подешевели лук, капуста, бананы и сахар. Подорожали хлеб, помидоры, перец, морковь, яблоки и груши.

24.kg

еженедельно отслеживает цены

на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента (конец октября 2018 года) цена продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 334 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 521 сом, а с начала года — на 547 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — апреле 2025 года, по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 18,6 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты, в отличие от января — апреля 2024-го, на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она составляет в стране 40 тысяч 776 сомов. Число официально зарегистрированных в Кыргызстане безработных по итогам мая 2025 года составило 46,9 тысячи человек. Это на 21,3 процента меньше, чем в 2024 году.