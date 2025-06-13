Цены на продукты. Что подорожало в Кыргызстане и странах ЕАЭС с начала июня

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на продукты в Кыргызской Республике, России и Казахстана за первые 10 дней июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Кыргызской Республике отмечен рост цен на:
- яйца — на 1,5 процента;
- морковь — на 1,3 процента;
- подсолнечное масло — на 0,9 процента.
При этом снизились цены на лук — на 2,8 процента.
В Казахстане выросли цены на:
- лук — на 7 процентов;
- картофель — на 3 процента;
- растительное масло — на 1,3 процента;
- баранину — на 1,3 процента;
- сахар — на 0,9 процента.
В России зафиксирован рост цен на:
- пастеризованное молоко и сливочное масло — на 2,8 процента;
- баранину — на 1,5 процента.
Снижение цен отмечено на:
- картофель — на 9,2 процента;
- лук — на 5,6 процента;
- яйца — на 0,9 процента.