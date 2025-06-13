Цены на продукты. Что подорожало в Кыргызстане и странах ЕАЭС с начала июня

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на продукты в Кыргызской Республике, России и Казахстана за первые 10 дней июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Кыргызской Республике отмечен рост цен на:

яйца — на 1,5 процента;

морковь — на 1,3 процента;

подсолнечное масло — на 0,9 процента.

При этом снизились цены на лук — на 2,8 процента.

В Казахстане выросли цены на:

лук — на 7 процентов;

картофель — на 3 процента;

растительное масло — на 1,3 процента;

баранину — на 1,3 процента;

сахар — на 0,9 процента.

В России зафиксирован рост цен на:

пастеризованное молоко и сливочное масло — на 2,8 процента;

баранину — на 1,5 процента.

Снижение цен отмечено на: