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Экономика

Цены на продукты. Что подорожало в Кыргызстане и странах ЕАЭС с начала июня

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на продукты в Кыргызской Республике, России и Казахстана за первые 10 дней июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Кыргызской Республике отмечен рост цен на:

  • яйца — на 1,5 процента;
  • морковь — на 1,3 процента;
  • подсолнечное масло — на 0,9 процента.

При этом снизились цены на лук — на 2,8 процента.

В Казахстане выросли цены на:

  • лук — на 7 процентов;
  • картофель — на 3 процента;
  • растительное масло — на 1,3 процента;
  • баранину — на 1,3 процента;
  • сахар — на 0,9 процента.

В России зафиксирован рост цен на:

  • пастеризованное молоко и сливочное масло — на 2,8 процента;
  • баранину — на 1,5 процента.

Снижение цен отмечено на:

  • картофель — на 9,2 процента;
  • лук — на 5,6 процента;
  • яйца — на 0,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332638/
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