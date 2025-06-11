Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по доходу консолидированного бюджета. Об этом сообщается в материалах Евразийского экономического союза.

Отмечается, что в государствах объединения выросли доходы консолидированных бюджетов.

В первом квартале 2025-го по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост доходов консолидированных бюджетов ряда стран.

Наибольший показатель демонстрирует Кыргызстан (68 процентов). Далее следуют Казахстан (16,2 процента), Армения (14,1 процента) и Россия (7,6 процента).

Ключевой статьей, обеспечившей такие показатели, стал НДС.