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Экономика

В Кыргызстане обновили мобильное приложение Salyk — стало проще и удобнее

Государственное учреждение «Салык Сервис» представило обновленный интерфейс мобильного приложения Salyk. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Отмечается, что основные изменения касаются упрощения навигации и добавления новых функций, которые облегчают работу с сервисом. 

Теперь раздел оплаты налогов находится на главной странице, что позволяет быстрее выполнять основные операции. Добавлена возможность оплачивать и проверять задолженность по страховым взносам. Также появилась функция переключения между несколькими организациями без выхода из приложения — удобно для тех, кто работает с разными компаниями.

Улучшена система отображения задолженностей по районам и аймакам. В модуль имущества добавили категорию нежилых помещений. Приложение показывает все районы, где есть задолженности по налогам и страховым взносам.

Обновленное приложение уже доступно для скачивания. В «Салык Сервис» отмечают, что дальнейшее развитие сервиса будет идти в сторону повышения удобства для пользователей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332205/
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