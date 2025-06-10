Государственное учреждение «Салык Сервис» представило обновленный интерфейс мобильного приложения Salyk. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Отмечается, что основные изменения касаются упрощения навигации и добавления новых функций, которые облегчают работу с сервисом.

Теперь раздел оплаты налогов находится на главной странице, что позволяет быстрее выполнять основные операции. Добавлена возможность оплачивать и проверять задолженность по страховым взносам. Также появилась функция переключения между несколькими организациями без выхода из приложения — удобно для тех, кто работает с разными компаниями.

Улучшена система отображения задолженностей по районам и аймакам. В модуль имущества добавили категорию нежилых помещений. Приложение показывает все районы, где есть задолженности по налогам и страховым взносам.

Обновленное приложение уже доступно для скачивания. В «Салык Сервис» отмечают, что дальнейшее развитие сервиса будет идти в сторону повышения удобства для пользователей.