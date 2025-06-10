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Экономика

Кыргызстан возобновил экспорт семян люцерны

Кыргызстан впервые за долгие годы начал экспортировать семена люцерны — востребованную кормовую культуру с высоким содержанием белка. Первая партия в объеме 40 тонн успешно отправлена в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, на сегодня продолжаются переговоры о начале экспорта семян кыргызской люцерны в Азербайджан, где также наблюдается высокий спрос на качественные корма для животноводства.

«КР обладает идеальными природно-климатическими условиями для выращивания семян люцерны: плодородные земли, чистая вода, высокогорный климат и богатая аграрная традиция позволяют получать экологически чистую и питательную продукцию, соответствующую международным стандартам.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поддерживает производителей и экспортеров кормовых культур, включая люцерну, и нацелено на расширение экспортных рынков», — говорится в сообщении.



Экспорт семян люцерны — это не только источник дополнительного дохода для фермеров, но и вклад в укрепление экспортного потенциала страны, развитие аграрного сектора и продвижение Кыргызстана как надежного поставщика качественной сельхозпродукции на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332137/
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