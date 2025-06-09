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Экономика

Московская биржа с 10 июня начнет рассчитывать и публиковать индекс биткоина

Московская биржа начнет расчет индекса биткоина с 10 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что торговая площадка будет публиковать значение нового «Индекса Мосбиржи ПФИ биткоина». Периодичность расчета — один раз в день, код индекса — MOEXBTC.

Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных площадок. Коэффициенты будут присваиваться в зависимости от торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально.

Всего Московская биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индекс недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332035/
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