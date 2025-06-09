Мировые цены на основные продукты. Что подорожало в мае

По итогам мая среднее значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) составило 127,7 пункта, что на 0,8 процента ниже апрельского уровня, но все еще на 6 процентов выше показателя за тот же период 2024 года. Об этом говорится в новом отчете ФАО.

Как отмечается, значение индекса в мае снизилось вследствие сокращения цен на зерновые, сахар и растительное масло. ФАО прогнозирует частичное восстановление объемов торговли и запасов зерновых на фоне ожидаемого рекордного урожая.

Зерновые В мае среднее значение Индекса цен на зерновые оказалось на 1,8 процента ниже апрельского показателя и на 8,2 процента ниже показателя мая 2024 года. Высокий урожай и значительный уровень предложения в Аргентине и Бразилии, ожидаемый рекордный урожай в Соединенных Штатах Америки спровоцировали резкое снижение международных цен на кукурузу. Мировые цены на пшеницу снизились из-за улучшения погодных условий в Северном полушарии. Все виды риса в мае подорожали на 1,4 процента, что объясняется устойчивым спросом на ароматные сорта и более высокими ценами на индийские сорта риса и колебаниями валютных курсов.

Растительные масла В мае они подешевели на 3,7 процента, снижение котировок затронуло все основные виды масел. Международные цены на пальмовое масло заметно снизились в основном из-за сезонного увеличения производства и предложения в Юго-Восточной Азии. На мировые цены на соевое масло повлияло увеличение предложения в Южной Америке и снижение спроса на сырье для производства биотоплива. Снижение цен на рапсовое масло объясняется улучшением видов на урожай в Европейском союзе. Удешевление подсолнечного масла объясняется ослаблением мирового импортного спроса и снижением его ценовой привлекательности.

Сахар По итогам мая цены на него снизились на 2,6 процента на фоне неопределенности относительно развития мировой экономики, возможного ослабления спроса со стороны предприятий по производству напитков и пищевой промышленности, а также ожиданий восстановления мирового производства в предстоящем сезоне.

Мясо В мае оно подорожало на 1,3 процента в результате повышения котировок баранины, свинины и особенно говядины. Рост цен на баранину объясняется увеличением котировок в Океании на фоне активного мирового импортного спроса, особенно со стороны Китая, Ближнего Востока и Европы. Цены на свинину выросли, чему способствовала активизация мирового спроса и резкий рост экспортных цен в Германии после восстановления статуса страны, свободной от ящура. Мировые цены на говядину достигли нового исторического максимума на фоне устойчивого мирового спроса и ограниченного экспортного предложения в основных странах‑производителях. Цены на мясо птицы снизились вследствие сокращения котировок в Бразилии. Там обнаружили высокопатогенный птичий грипп в одном из фермерских хозяйств. В середине мая ряд крупных стран-импортеров ввели запрет на импорт мяса птицы из Бразилии, что и привело к затовариванию.