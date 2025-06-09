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Экономика

Инвесторы получили право устанавливать тарифы на железнодорожные перевозки

Кабмин утвердил постановление, регулирующее тарифную политику на услуги железнодорожного транспорта.

Нововведения связаны с реализацией международных соглашений в рамках проекта «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В частности, речь идет о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации железнодорожной линии Торугарт – Джалал-Абад.

Согласно изменениям, инвесторы, реализующие проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в Кыргызстане, получат право самостоятельно определять тарифы на перевозку пассажиров и грузов на внутренних маршрутах в пределах установленного диапазона, а также устанавливать сборы за дополнительные операции.

Также прописаны принципы, которые инвесторы должны учитывать при установлении тарифов: рыночный спрос, расходы на финансирование и эксплуатацию, влияние инфляции и валютных колебаний, а также международные соглашения по тарифам на транзитные перевозки.

Постановление вступает в силу 21 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331936/
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