Инвесторы получили право устанавливать тарифы на железнодорожные перевозки

Кабмин утвердил постановление, регулирующее тарифную политику на услуги железнодорожного транспорта.

Нововведения связаны с реализацией международных соглашений в рамках проекта «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В частности, речь идет о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации железнодорожной линии Торугарт – Джалал-Абад.

Согласно изменениям, инвесторы, реализующие проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в Кыргызстане, получат право самостоятельно определять тарифы на перевозку пассажиров и грузов на внутренних маршрутах в пределах установленного диапазона, а также устанавливать сборы за дополнительные операции.

Также прописаны принципы, которые инвесторы должны учитывать при установлении тарифов: рыночный спрос, расходы на финансирование и эксплуатацию, влияние инфляции и валютных колебаний, а также международные соглашения по тарифам на транзитные перевозки.

Постановление вступает в силу 21 июня 2025 года.