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Экономика

В Казахстане запустили криптокарты для безналичных транзакций

В Казахстане стартовал проект по внедрению криптовалютных карт, которые позволят гражданам рассчитываться цифровыми активами в режиме реального времени. Об этом сообщает Национальной банк РК.

Криптокарта будет привязана к банковскому счету клиента. При совершении платежа криптовалюта автоматически конвертируется в тенге: активы продаются на платформе лицензированного криптопровайдера Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), а средства в фиатной валюте зачисляются на карту. Расчеты происходят мгновенно благодаря интеграции между банком и криптопровайдером.

— Платежная операция осуществляется в национальной валюте после использования баланса криптокошелька. Моментальность обеспечивается за счет криптофиатной интеграции банка и криптопровайдера МФЦА, — поясняет казахский регулятор.

Кроме того, в стране реализуются дополнительные инициативы по развитию цифровых финансов. В их числе — выпуск стейблкоинов, токенизация активов, создание систем учета и хранения цифровых финансовых инструментов. Эти меры направлены на интеграцию криптовалют в финансовую систему и повышение прозрачности операций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331654/
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