На 322 субъекта предпринимательства незаконно наложены штрафы

В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры республики провели мониторинг соблюдения требований Кодекса о правонарушениях в деятельности Налоговой службы. В ходе проверки установлены нарушения со стороны налоговых органов.

В частности, налоговые инспектора вопреки требованиям части 4 статьи 318 кодекса в отношении 322 субъектов предпринимательства незаконно наложили штрафы от 5 тысяч до 13 тысяч сомов. Между тем действующее законодательство предусматривает за данное правонарушение исключительно предупреждение, без применения финансовых санкций.

С целью восстановления законности и защиты прав предпринимателей органы прокуратуры вынесли 76 постановлений по делу о правонарушении в отношении сотрудников Налоговой службы. Внесено 14 представлений об устранении нарушений законодательства.

К ответственности по статье 435 Кодекса о правонарушениях привлечены 76 работников налоговых органов, на которых наложены штрафы в размере 10 тысяч сомов каждый, 24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.