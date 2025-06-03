17:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу»

По итогам первых пяти месяцев 2025 года почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу». Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

из архива
Фото из архива. Почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу»

Отмечается, что по состоянию на конец мая гидроэлектростанция произвела 47,5 миллиона киловатт-часов электричества. Это превысило план на 22 миллиона киловатт-часов.

«Это результат стабильной и эффективной работы станции и персонала», — сказал технический директор Бекжан Бакенов.

ГЭС «Бала-Саруу» — гидроэлектростанция в Таласской области. Она запущена в работу год назад и ежедневно обеспечивает электроэнергией около 19 тысяч абонентов региона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331411/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление в Таласе: 12 человек пострадали после употребления шаурмы
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили Камбаратинскую ГЭС-1 в Дубае
Четыре человека пострадали в результате столкновения фуры с внедорожником
Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области
В Таласе построят три промышленных завода
Президент освободил акима Бакай-Атинского района на фоне коррупционного скандала
В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»
«Камбар-Ата-1»: министр обсудил с подрядчиками этапы реализации проекта
РФ и Таджикистан подписали протокол по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1
Популярные новости
В&nbsp;2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по&nbsp;популярности напитком В 2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по популярности напитком
Кыргызстанский стартап получил $1,5 миллиона от&nbsp;акселератора Кремниевой долины Кыргызстанский стартап получил $1,5 миллиона от акселератора Кремниевой долины
Курс валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;мая Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 мая
Российский рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;июня Российский рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2 июня
Бизнес
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
3 июня, вторник
17:02
Участники госипотеки, столкнувшиеся с проблемами, могут получить послабления Участники госипотеки, столкнувшиеся с проблемами, могут...
16:58
Кабмин отменил запрет на ввоз некоторых видов строительных материалов
16:46
В южной столице стартовала туристическая ярмарка «Салам, Ош — 2025»
16:40
Ликвидация колоний-поселений в КР. Что станет с имуществом и работниками
16:27
Почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу»