По итогам первых пяти месяцев 2025 года почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу». Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Фото из архива. Почти в два раза увеличилась выработка электроэнергии на ГЭС «Бала-Саруу»

Отмечается, что по состоянию на конец мая гидроэлектростанция произвела 47,5 миллиона киловатт-часов электричества. Это превысило план на 22 миллиона киловатт-часов.

«Это результат стабильной и эффективной работы станции и персонала», — сказал технический директор Бекжан Бакенов.

ГЭС «Бала-Саруу» — гидроэлектростанция в Таласской области. Она запущена в работу год назад и ежедневно обеспечивает электроэнергией около 19 тысяч абонентов региона.