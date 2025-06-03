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Экономика

Предприятия с нулевой активностью освобождены от сдачи статистической отчетности

Национальный статистический комитет сообщил об изменении порядка предоставления статистической отчетности: компании и индивидуальные предприниматели, не ведущие деятельность в отчетном периоде, больше не обязаны сдавать формы при условии своевременного уведомления.

Согласно новой процедуре, освобождаются от отчетности юридические лица, филиалы, представительства и ИП, не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность и не имеющие данных для заполнения статистических форм.

Как уведомить о нулевых показателях:

  • Уведомление направляется в электронном виде в районный (городской) орган статистики по месту регистрации субъекта.
  • В письме необходимо указать название организации/Ф.И.О. ИП, код ОКПО, адрес регистрации, отчетный период и подтверждение отсутствия деятельности.
  • Письмо подписывается руководителем или уполномоченным лицом и направляется до окончания отчетного срока.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331398/
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