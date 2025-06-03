Оплачивать покупки в странах СНГ QR-кодом смогут россияне

Оплачивать покупки в дружественных странах QR-кодом смогут россияне. В Государственной думе одобрили закон о внедрении универсального QR-кода — с 1 июня 2026 года идентификатор появится в банках и организациях РФ, сообщают «Известия».

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В сообщении отмечается, что, отсканировав код, покупатель увидит все возможные варианты оплаты. Доступны будут сервисы банков, СБП и в будущем цифровой рубль. При такой оплате все кешбэки и бонусы будут сохраняться.

Проект создает альтернативу западным платежным системам. Пока Центробанк не раскрывает список государств, с которыми ведет переговоры. Но эксперты считают, что в планах — внедрение QR-кода в странах СНГ, позже — в Турции и Индии. Первым разработку планирует внедрить Казахстан.