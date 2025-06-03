Рост ВВП Кыргызстана подтвердил эффективность проводимой экономической политики

Фото пресс-службы кабмина. Адылбек Касымалиев и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк

С января по апрель 2025 года рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 11,7 процента, что подтверждает эффективность и стабильность проводимой экономической политики. Об этом глава кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества между КР и Европейским банком реконструкции и развития.

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Внимание уделили вопросам климатической повестки, включая развитие и работу Центра климатического финансирования при кабинете министров. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области устойчивого развития, повышения энергоэффективности и адаптации к изменениям климата.

Участники встречи рассмотрели проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, который имеет статус национального и является ключевым для устойчивого развития энергетического сектора Кыргызстана.

Юрген Ригтеринк отметил «ощутимые положительные изменения в экономике» Кыргызской Республики за последние годы и важность продолжения плодотворного взаимодействия между КР и ЕБРР, направленного на модернизацию инфраструктуры и развитие зеленой энергетики.